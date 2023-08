Gala we Wrocławiu: Usyk - Dubois. Wyniki walk. Kto wygrał swoje pojedynki?

Ołeksandr Usyk - Daniel Dubois. Walka o cztery pasy wagi ciężkiej. Ukrainiec nadal niepokonany?

Wielkich emocji we Wrocławiu na pewno nie zabraknie. Obaj zawodnicy mają świetny bilans wygranych pojedynków, Ołeksandr Usyk nie zaznał jeszcze goryczy porażki ( 20-0, 13 KO ), natomiast Daniel Dubois tylko raz schodził z ringu pokonany ( 19-1, 18 KO ). Należy spodziewać się ostrej wymiany ciosów. Wielkie ambicje drzemią w Brytyjczyku, który przed galą zapowiedział znokautowanie Usyka, do czego ten pięściarz zdążył już wszystkich przyzwyczaić.

Gala we Wrocławiu na żywo: Ołeksandr Usyk - Daniel Dubois. Sprawdź wyniki walk live. Kto wygrał?

16:30 Bryce Mills (12-1-0) vs Damian Tymosz (7-2-1), Mills wygrał na punkty 16:50 Vasile Cebotari (13-0-0) vs Joel Julio (39-17-0), Cebotari wygrał przez TKO w szóstej rundzie 17:30 Nursultan Amanzholov (5-0-0) vs Lazizbek Mullojonov (3-0-0), Mullojonov wygrał przez TKO w pierwszej rundzie 17:55 Rafał Wołczecki (9-0-0) vs Roberto Arriaza (19-7, 14 KO), Wołczecki wygrał przez TKO w trzeciej rundzie 18:40 Ziyad Almaayouf (3-0-0) vs Janos Penzes (2-4-0)

19:00 Daniel Lapin (7-0-0) vs Aro Schwartz (20-6-1)

20:00 Fiodor Czerkaszyn (22-0-0) vs Anauel Ngamissengue (12-0-0)

20:40 Dmytro Mytrofanov (13-0-1) vs Hamzah Sheeraz (17-0-0)

21:40 Denys Berinchyk (17-0-0) vs Anthony Yigit (27-3-1)

22:40 Aadam Hamed (debiut) vs Vojtech Hrdy (1-2-0, 1)

23:00 Oleksandr Usyk (20-0-0) vs Daniel Dubois (19-1-0)