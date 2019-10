David Price (25-6, 20 KO) szykował się do występu 23 listopada w rodzinnym Liverpoolu, jednak dostał ofertę nie do odrzucenia. To właśnie on wskoczy w miejsce kontuzjowanego Josepha Parkera i 26 października w Londynie skrzyżuje rękawice z Dereckiem Chisorą (31-9, 22 KO)!

Chisora i Price to dobrzy kumple. Ale gdy zabrzmi pierwszy gong, obaj postarają się o nokaut. Porażka wykluczy obu panów z poważnej rywalizacji, za to zwycięstwo mocno przybliży do mistrzowskiej szansy. Obaj są przecież po cennych zwycięstwach. Chisora w lipcu ciężko znokautował już w drugiej rundzie naszego Artura Szpilkę, natomiast Price, podczas tej samej gali, ograł do jednej bramki faworyzowanego przez bukmacherów Davida Allena.

Starcie Chisory z Price'em będzie przystawką do głównego dania, czyli finałowego starcia turnieju WBSS pomiędzy Regisem Prograisem (24-0, 20 KO) a Joshem Taylorem (15-0, 12 KO). Lepszy z tej dwójki zunifikuje również pasy IBF i WBA kategorii junior półśredniej.

