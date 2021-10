Gala Polsat Boxing Promotions na żywo 9 października

Druga gala Polsat Boxing Promotions odbędzie się w Węgierskiej Górce. Lokalizacja wydarzenia nie jest przypadkowa, bo właśnie w tej miejscowości urzęduje jedna z kluczowych postaci Polsat Boxing Promotions - Grzegorz Proksa. Były pięściarski Mistrz Europy jest Dyrektorem Sportowym ds. Boksu Olimpijskiego PBP.

9 października fani boksu obejrzą sześć walk, w tym zarówno starcia zawodowe, jak i amatorskie. W walce wieczoru świetnie znany w naszym kraju Kubańczyk Ihosvany Garcia zmierzy się z aktualnym mistrzem Egiptu w wadze super średniej - Nabilem Zakym. Obaj zawodnicy szczycą się nieskazitelnym rekordem zawodowym, co dodaje dodatkowego smaczku tej egzotycznej jak na polskie warunki konfrontacji. W Węgierskiej Górce swoje umiejętności, jakimi błysnął w Gdańsku, ponownie zaprezentuje Konrad Kaczmarkiewicz. Tym razem jego rywalem będzie Gruzin Iago Gedenidze.

Reklama

Polsat Boxing Promotions - gala już w sobotę, 9 października

9 października do ringu ponownie wejdzie też Kewin Gibas, który odniósł zwycięstwo w swoim debiucie na sierpniowej gali PBP. Jego rywalem będzie inny uczestnik tamtego wydarzenia, Kamil Zychiewicz. Niko Zdunowski oraz Gracjan Królikowski, których sierpniowe starcie zakończyło się remisem, tym razem walczyć będą w osobnych pojedynkach. Rywalem pierwszego z nich będzie Ukrainiec Oleksandr Mohilat. Drugi z wymienionych zmierzy się zaś z Grzegorzem Radtke. Na karcie walk drugiej gali Polsat Boxing Promotions znalazł się również Arkadiusz Zając, dla którego starcie z Patrykiem Burkiciakiem będzie zawodowym debiutem i jednocześnie pojedynkiem o kontrakt z Polsat Boxing Promotions. Dodatkową atrakcją dla widzów gali w Węgierskiej Górce będzie występ muzyczny dwóch raperów, zaśpiewają Kukon oraz OKI.

Transmisja gali Polsat Boxing Promotions dostępna będzie w sobotę 9 października na antenie Polsatu Sport Fight w godzinach 19:00 - 20:00. Następnie wydarzenie oglądać będzie można w Polsacie Sport Extra oraz w ogólnodostępnym Super Polsacie. Pojedynki skomentują Andrzej Kostyra i Przemysław Saleta.

Polsat Boxing Promotions to nowy projekt na polskiej scenie pięściarskiej, który po raz pierwszy ujrzał światło dzienne w maju bieżącego roku. Twórcy PBP zapowiedzieli, że ich celem jest odbudowa potencjału krajowego boksu zawodowego i olimpijskiego, poprzez wyszukiwanie talentów i całościową opiekę nad ich karierami.

Karta walk Polsat Boxing Promotions:

Ihosvany Garcia vs Nabil Zaky



Konrad Kaczmarkiewicz vs Iago Gedenidze



Kewin Gibas vs Kamil Zychiewicz



Niko Zdunowski vs Oleksandr Mohilat



Gracjan Królikowski vs Grzegorz Radtke

Arkadiusz Zając vs Patryk Burkiciak