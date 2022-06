Gala Polsat Boxing Promotions 25 czerwca w Arenie Toruń

Organizacja Polsat Boxing Promotions wraca do Torunia zaledwie pół roku od swojej pierwszej wizyty w tym mieście. Po gali z listopada 2021 roku, która odbyła się w klimatycznym Dworze Artusa i zebrała doskonałe recenzje za poziom sportowy oraz rozmach produkcyjny, w sobotę 25 czerwca poprzeczka zostanie jeszcze bardziej podniesiona. Nowoczesna i wielofunkcyjna Arena Toruń to obiekt stworzony do kreowania sportowych widowisk, których bohaterowie są na wyciągnięcie rąk siedzących na trybunach fanów.

A będzie komu kibicować, bo na ringu swoje umiejętności zaprezentują czołowi zawodnicy grupy Polsat Boxing Promotions. W gronie tym jest Ihosvany Garcia, który pół roku temu doskonale przedstawił się toruńskiej publiczności zwyciężając w walce wieczoru gali PBP 3. Utalentowany Kubańczyk mieszkający i trenujący w Poznaniu, 25 czerwca będzie chciał dopisać ósme zwycięstwo do swojego nieskazitelnego rekordu.

W Toruniu następny krok w zawodowej karierze postawi także Międzynarodowy Mistrz Polski w wadze super piórkowej, Radomir Obruśniak. Tym razem 28-latek zaboksuje o trofeum te samej rangi, ale w kategorii lekkiej, a jego rywalem będzie Zsolt Osadan. Słowak to kolejny rywal Obruśniaka, który znacząco góruje nad nim doświadczeniem. Osadan ma na koncie 21 stoczonych pojedynków, przy zaledwie 6 Polaka. Dotychczasowe zawodowe występy Radomira Obruśniaka przekonały jednak kibiców, że pięściarz ten nie boi się skoków na głęboką wodę i kolejnymi zwycięstwami buduje własną markę.

Wśród pięściarzy, którzy chcą podążać śladem Radomira Obruśniaka z pewnością są Aleksander Bereżewski, Bartłomiej Przybyła czy Konrad Kozłowski. Wszyscy są nieco młodsi od Obruśniaka i tak samo jak on, chcą rozdawać karty na zawodowych ringach. W Toruniu będą zbierać doświadczenie i spędzać bezcenne minuty w ringu, które z pewnością zaprocentują na kolejnych etapach ich karier.

25 czerwca między ringowe liny wejdzie także Paweł Czyżyk. Świetnie rozwijającą się karierę Lubinianina przyhamowały kontuzje, ale "Furia" z powodzeniem wrócił na ring w marcu na gali PBP 6. Zaledwie trzy miesiące później - w Toruniu - Czyżyk znów jest gotowy do walki i wznawia swój marsz na szczyt wagi półciężkiej.

W przerwach między pojedynkami, ring w swoją scenę muzyczną zamieni wyrazisty raper i producent Janusz Walczuk, który użytkownikom mediów społecznościowych dał się poznać także jako wielki fan sportu.

Bilety na galę Polsat Boxing Promotions 8 są już dostępne w serwisie Biletyna.pl. Wnioski o akredytacje wysyłać można na adres mailowy: toldak@polsat.com.pl.