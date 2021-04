Gala Polsat Boxing Night z walką wieczoru Cieślak - Kaszyński 14 maja w Polsacie i Polsacie Sport

Michał Cieślak będzie gwiazdą dziesiątej gali z cyklu Polsat Boxing Night. W walce wieczoru najlepszy polski pięściarz bez podziału na kategorie wagowe zmierzy się z doświadczonym Rosjaninem Jurijem Kaszyńskim. Na gali PBN 10 widzowie obejrzą łącznie dziewięć pojedynków z czego siedem w boksie zawodowym, a dwa w olimpijskim.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Michał Cieślak: Nie mogę doczekać się walki na Polsat Boxing Night (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Reklama

Starcie Michała Cieślaka z Jurijem Kaszyńskim będzie miało status oficjalnego eliminatora do walki o pas mistrza świata federacji IBF w wadze junior ciężkiej. Obaj pięściarze legitymują się identycznym rekordem 20 zwycięstw i 1 porażki, są też podobnego wzrostu i wieku, a wszystko to zwiastuje niezwykle wyrównaną konfrontację.

Reklama

"Nasz plan, który nakreśliliśmy sobie z promotorami Michała, to doprowadzenie go do walki mistrzowskiej. Cieszę się, że projekt Polsat Boxing Night ma i będzie miał kontynuację. Kolejną galę chcemy zorganizować we wrześniu, a następną w grudniu. Każda z nich będzie miała duży wymiar sportowy" - Marian Kmita, dyrektor ds. sportu w telewizji Polsat.

"Jest mi niezmiernie milo, że Telewizja Polsat i Pan Dyrektor Marian Kmita, uwierzyli w Michała Cieślaka i wspierają go w drodze do mistrzostwa świata. Wierzymy, że założony cel zostanie niebawem osiągnięty, dzięki czemu polski kibic dostanie boks na najwyższym poziomie. Gdyby nie wsparcie ze strony Telewizji Polsat, nie udałoby się zrealizować projektu wymagającego, tak potężnych nakładów finansowych" - Przemysław Krok, promotor Michała Cieślaka.

Michał Cieślak w drodze do mistrzostwa świata

14 maja na gali Polsat Boxing Night 10 widzowie obejrzą łącznie dziewięć pojedynków, w tym dwa w boksie olimpijskim. Wśród zawodowców, oprócz wspomnianych Michała Cieślaka i Jurija Kaszyńskiego, do ringu wejdą też między innymi Przemysław Runowski, Daniel Rutkowski oraz Robert Talarek. Nie zabraknie również pojedynku pań z udziałem byłej mistrzyni świata Ewy Piątkowskiej.

Gale z cyklu Polsat Boxing Night to konfrontacje wyłącznie najlepszych oraz najbardziej obiecujących polskich i zagranicznych pięściarzy. Tylko takie zestawienia dostarczają kibicom niezapomnianych emocji, a zawodnikom gwarantują sportowy rozwój. Polsat Boxing Night w nowej odsłonie cechuje ten sam rozmach produkcyjno-sportowy znany z pamiętnych wydarzeń z udziałem Andrzeja Gołoty, Tomasza Adamka i Przemysława Salety. Nowością są pojedynki w formule pięściarstwa amatorskiego, a ich transmisje na otwartej antenie Telewizji Polsat to wyjątkowa ekspozycja, jakiej polski boks olimpijski dotychczas nie miał.

Majowa gala Polsat Boxing Night będzie jednym z wiodących tematów najnowszego wydania magazynu sportów walki "Koloseum". W czwartek 29 kwietnia w studiu programu zasiądą między innymi Michał Cieślak i Daniel Rutkowski, a prowadzący połączą się też zdalnie z Ewą Piątkowską i Przemysławem Runowskim. W części poświęconej mieszanym sztukom walki pojawią się z kolei mistrz KSW w wadze lekkiej Marian Ziółkowski oraz matchmaker organizacji Babilon MMA Artur Gwóźdź. Program rozpocznie się o godzinie 20:15 w Polsacie Sport News. W najbliższych tygodniach w studiu "Koloseum" ujawniane będą kolejne informacje dotyczące gali Polsat Boxing Night 10. Szczegóły tego wydarzenia dostępne są też na stronie Polsatsport.pl.