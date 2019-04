​- Czudinow jest póki co w dobrym humorze, ale zamierzam mu zepsuć ten dobry nastrój. Jest szacunek, ale wejdę do ringu bez respektu i pokażę mu polską siłę - zapowiada Robert Parzęczewski (22-1, 15 KO) przed dzisiejszą konfrontacją z Dmitrijem Czudinowem (21-4-2, 13 KO), byłym mistrzem federacji WBA w wersji tymczasowej. Będzie to walka wieczoru podczas dzisiejszej gali "Ostatni taniec" w katowickim "Spodku".

- Fakt, że występuję w walkach wieczoru na tak dużych galach motywuje mnie do jeszcze cięższej pracy - podkreśla Parzęczewski.

Choć starcie Parzęczewski - Czudinow jest walką wieczoru, kibice czekają też na występ Mariusza Wacha.



- Mam już trochę lat na karku. Koniec z opierdzielaniem się. Zamierzam wykorzystać ten czas jak najlepiej - mówi Wach (33-4, 17 KO). Dziś wieczorem jego rywalem będzie równie wielki co on Martin Bakole Ilunga (11-1, 8 KO). - Lubię takich dużych zawodników, lepiej mi się z takimi boksuje - dodaje Polak.



- O wiele lepiej mi się boksuje z wielkim, ciężkim chłopem niż z takim kogucikiem. Ilungę widziałem jak przechadzał się po hotelu. Podejrzewam, że będzie mi pasował - dodał "Wiking".



Mariusz Wach nie kryje, co jest jego celem:

- Elektryzuje publiczność ewentualna walka ze Szpilką, ale raczej w tym roku do niej nie dojdzie. Decydują Artur i Andrzej Wasilewski. W razie czego podporządkują wszystkie plany pod ten pojedynek - zapowiada.



Aktualna karta walk MB Boxing Night Ostatni Taniec:

Waga super średnia, 10 rund: Robert Parzęczewski (22-1, 15 KO) - Dmitrii Czudinow (21-4-2, 13 KO) - o międzynarodowe mistrzostwo Polski

Waga ciężka, 10 rund: Mariusz Wach (33-4, 17 KO) - Martin Bakole Ilunga (11-1, 8 KO) - o międzynarodowe mistrzostwo Polski

Waga średnia, 8 rund: Damian Jonak (41-0-1, 21 KO) - Andrew Robinson (22-4-1, 6 KO)

Waga junior ciężka, 8 rund: Nikodem Jeżewski (16-0-1, 9 KO) - Shawndell Terell Winters (11-1, 10 KO)

Waga średnia, 8 rund: Patryk Szymański (19-1, 10 KO) - Robert Talarek (23-13-2, 15 KO)

Waga super lekka, 10 rund: Damian Wrzesiński (16-1-2, 5 KO) - Kamil Młodziński (11-2-4, 6 KO) - o mistrzostwo Polski

Waga super średnia, 8 rund: Mateusz Rzadkosz (9-0-1, 3 KO) - Tomasz Gromadzki (9-1-1, 3 KO)