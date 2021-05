Gala boksu w Stężycy. Zwycięstwo Mateusza Cielepały w finale turnieju wagi ciężkiej

Finaliści tego turnieju byli znani już w grudniu... 2019 roku, ale jego triumfatora wyłoniono po 1,5 roku. Ze względu na pandemię koronawirusa dwie zaplanowane w maju i październiku ubiegłego roku w Kościerzynie gale nie odbyły się i dopiero w niedzielę, w innej kaszubskiej miejscowości Stężycy, ta rywalizacja została rozstrzygnięta.

Ci sami bokserzy zmierzyli się w kwietniu 2018 roku w ćwierćfinale mistrzostw Polski w Karlinie - górą 5:0 był wówczas Cielepała, który w kategorii superciężkiej stanął na najwyższym stopniu podium.

Reklama

Po ponad trzech latach doszło do rewanżu, ale już na zawodowym ringu. Ponownie lepszy okazał się 28-letni Cielepała, aczkolwiek początek walki należał do młodszego o sześć lat rywala.

Pochodzący z pobliskiego Gołubia i dopingowany przez kolegów Meyna nie potrafił jednak wykorzystać swoich zdecydowanie lepszych warunków fizycznych. Z czasem do głosu w tym chaotycznym pojedynku zaczął dochodzić Cielepała i po ośmiu rundach trzej sędziowie byli wyjątkowo zgodni - wytypowali jego zwycięstwo 77:75.

W drodze do finału triumfator wyeliminował walczącego gościnnie Ukraińca Ołeksandra Pawliuka (zastąpił kontuzjowanego Rogera Hryniuka) i Jakuba Sosińskiego, a Meyna odprawił Krystiana Arndta i Pawła Sowika.

W Stężycy kolejne zwycięstwa odnieśli także trenujący na co dzień w Klubie Bokserskim Walczak Poznań Kubańczycy. W niezwykle efektownym stylu uczynił to w super średniej Ihosvany Garcia (4-0, 3 KO), który już w pierwszej rundzie znokautował doświadczonego Bartłomieja Grafkę (22-40-4, 10 KO). A Yaniel Evander Rivera (4-0, 1 KO) w junior średniej pokonał dwa do remisu Ukraińca Andrija Ciurę (3-1, 2 KO).

Podczas tej imprezy odbyło się w sumie osiem pojedynków. Jednogłośnie na punkty w lekkopółśredniej Radomir Obruśniak (4-0, 2 KO) wygrał z Ukraińcem Mykytą Litwinienką (2-2-1, 1 KO), w superpiórkowej Dominik Harwankowski (4-0, 2 KO) z Michałem Bulikiem (3-1, 2 KO), a w konfrontacji debiutantów w junior średniej Niemiec Kristian Malocaj (1-0) z Ukraińcem Rostyką Nadolskim (0-1).

Ponadto w lekkopółśredniej Damian Tymosz (5-1-1, 3 KO) znokautował w piątej rundzie Jakuba Laskowskiego (4-4-1, 2 KO), a w koguciej Angelika Krysztoforska (1-0, 1 KO) zwyciężyła przez techniczny nokaut w drugiej rundzie Oliwię Bednarczyk (0-1).