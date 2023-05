Po emocjach w Rzeszowie związanych z wywalczeniem przez Łukasza Różańskiego pasa mistrza świata WBC wagi bridger przyszedł czas na kolejną odsłonę gali Knockout Boxing Night. Tym razem wydarzenie organizowane przez Andrzeja Wasilewskiego zawita do Białegostoku, skąd pochodzi bohater wieczoru Kamil Szeremeta.

Były pretendent do pasa mistrza świata wagi średniej zmierzy się z Francuzem Nizarem Trimechem. Będzie to rewanż za pamiętny pojedynek z czerwca 2021 r., kiedy to na gali w Ostrołęce po ośmiu rundach sędziowie orzekli remis. Teraz pora wyłonić zwycięzcę.