Dziś wieczorem odbędzie się pierwsza tegoroczna gala boksu organizowana przez grupę Babilon Promotion. W walce wieczoru niepokonana Ewelina Pękalska (4-0) zmierzy się na dystansie 10 rund z Finką Lottą Loikkanen (6-1, 2 KO) o pas mistrzyni Europy wagi muszej. Poniżej pełna karta walk oraz informacje o transmisji.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Boks. Krzysztof Szot i Oliwier Szot przed galą Babilon Promotion (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

- Myślę, że to moja walka życia. Stawką będzie znaczący pas, za mną masa ciężkiej pracy. Nie chciałabym zawieść - mówi 34-letnia Pękalska, która w boksie olimpijskim trzykrotnie zdobywała srebrny medal na mistrzostwach Europy. - Jestem w boksie od 13. roku życia, to już 21 lat w ringu. Nie czuję się wypalona. Dopóki pozwala mi zdrowie, będę to dalej robić i mierzyć jak najwyżej. Moja przeciwniczka jest szalona, zadaje dużo ciosów. Mam nadzieję, że uda mi się zrealizować taktykę i pokażemy dobry boks. Fajnie byłoby to rozegrać na pełnym dystansie, ale tak samo ucieszy mnie zakończenie przed czasem - dodaje pięściarka.

Reklama

Dziś wieczorem pod banderą grupy Babilon Promotion zadebiutują znakomici kickbokserzy Michał "Matrix" Królik i Eliasz Jankowski, którzy dołączają do Jana Lodzika (4-0, 1 KO), z którym przez lata rywalizowali w swojej koronnej dyscyplinie. W boksie olimpijskim kolejne kroki postawi z kolei utalentowany Marcel Materla, syn legendy KSW.

Zdjęcie Gala Babilon Promotion / mat.prasowe / materiały prasowe

Transmisja z gali:

19:00 - Polsat Sport Fight, ipla

20:00 - Super Polsat, Polsat Sport Extra





KARTA WALK GALI BABILON PROMOTION (29 stycznia 2021)

Walka wieczoru, 10 rund o pas mistrzyni Europy kategorii muszej:

Ewelina Pękalska (4-0) vs Lotta Loikkanen (6-1, 2 KO)

Walka zawodowa, 6 rund w wadze półśredniej:

Michał Królik (debiut w boksie; kickboxing 38-6) vs Patrik Balaz (2-0, 1 KO)



Walka zawodowa, 6 rund w wadze cruiser:

Michal Plesnik (8-4, 6 KO) vs Pablo Sanchez (0-0-1)

Walka zawodowa, 6 rund w wadze lekkiej:

Jacek Laskowski (4-1-1, 2 KO) vs Eliasz Jankowski (boks 0-1; kickboxing 25-7)

Walka zawodowa, 6 rund w umownym limicie 62,5 kg:

Lukas Dekys (2-0, 1 KO) vs Denis Mądry (6-5, 1 KO)

Zdjęcie Laskowski vs Jankowski / mat.prasowe / materiały prasowe

Walki boksu olimpijskiego:

Waga do 60 kg:

Marcel Materla (BKS Skorpion Szczecin) vs Maurycy Pajdziński (NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki)

Wiktor Kaźmierczak (BKS Skorpion Szczecin) vs Oliwier Szot (LKS Myszków) - rewanż za finał MP Kadetów 2020



Waga do 54 kg:

Wiktoria Rogalińska (BKS Skorpion Szczecin) vs Klaudia Simsak (KS Górnik Sosnowiec) - rewanż za finał MP 2020