Mariusz Wach w swojej karierze nie toczył zbyt wielu walk z największymi tego sportu. Postacią, która prawdopodobnie jest największym z rywali Wacha dotychczas był Władimir Kliczko. Polak z Ukraińcem zmierzył się w listopadzie 2012 roku. Przetrwał 12 rund i przegrał jednogłośną decyzją sędziów.

Walka Wacha z Furym ustawiona? Cios wagi ciężkiej, Polak demaskuje



Później na jego drodze nie pojawiła się tak wielka postać jak Kliczko. Aż do 30 czerwca 2026 roku. Tego dnia popłynęły bowiem wieści o sensacyjnej walce. 46-latek miał się zmierzyć w ringu z samym Tysonem Furym, a więc jednym z najlepszych zawodników w historii wagi ciężkiej.

Fury w świetnym humorze przed walką z Wachem

Walkę zaplanowano na niespełna miesiąc później - dokładnie piątek 24 lipca i ma się ona odbyć w Tajlandii. Dzień wcześniej nadszedł oczywiście czas na oficjalne ważenie obu zawodników. Zwykle w pojedynkach na wadze rywali "pokonywał" Brytyjczyk, który mierzył się z przeciwnikami lżejszymi.

Ostatnia walka Usyka. Ukrainiec potwierdza ws. emerytury. Jasny plan



Tym razem sytuacja jest inna. Fury wniósł na wagę 120 kilogramów. Z kolei Mariusz Wach podczas oficjalnego pomiaru ważył 132 kilogramy, to naprawdę spora różnica. Brytyjczyk pozwolił sobie na komentarz. - Zwykle to ja jestem tym je***ym tłuściochem - zażartował "Król Cyganów".

Tym rozbawił oczywiście zgromadzonych na sali. - Teraz jestem Panem Szczupłym - dodał po chwili. Dla Fury'ego walka z Wachem jest elementem przygotowań przed hitowym starciem z Anthonym Joshuą. Ta odbędzie się w ostatnim kwartale 2026 roku na legendarnym Wembley.

Rozwiń

Tyson Fury - były mistrz świata wagi ciężkiej w boksie JUSTIN TALLIS AFP





Liga Narodów siatkarek. USA - Chiny. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport