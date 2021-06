Panowie znają się doskonale po dziewiętnastu wspólnych rundach. Trzeci pojedynek między nimi już 24 lipca w Las Vegas.

- Zabiorę się za całą resztę później. Teraz najważniejsza jest walka z Wilderem, wciąż najgroźniejszym możliwym przeciwnikiem. On znokautowałby Anthony'ego Joshuę w pierwszej rundzie. Zresztą Joshua i Eddie Hearn to biznesmeni, ja natomiast jestem Spartaninem. Nie interesują mnie pasy ani pieniądze, całe to gadanie o bezdyskusyjnym mistrzostwie, ja po prostu kocham wyzwania i walkę - stwierdził "Król Cyganów".

