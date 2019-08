Dziś oficjalnie potwierdzono walkę Otto Walina (20-0, 13 KO) z Tysonem Furym (28-0-1, 20 KO). Pojedynek odbędzie się 14 września w T-Mobile Arena w Las Vegas.

Sprzedaż biletów rozpocznie się w najbliższy piątek. Pojedynek w Ameryce pokaże ESPN+.

- Tyson zelektryzował Las Vegas ostatnim razem i teraz znów to zrobi. On doskonale wie jak wysoka jest stawka, dlatego spodziewam się świetnego startu z twardym dzieciakiem, jakim jest Wallin. Fury to najlepszy obecnie pięściarz świata w wadze ciężkiej - stwierdził Bob Arum, promotor tej imprezy.

- Cieszę się z powrotu do Las Vegas. Ostatnio dobrze się tu bawiłem i fajnie spędziłem czas. Wallin to mocny i wysoki rywal, a właśnie takiego szukaliśmy w ramach przygotowań do rewanżu z Deontayem Wilderem. Póki co skupiam się jednak tylko na nim - zapewnia Fury.

- Przed Tysonem stanie kolejny niepokonany zawodnik. Wygrana nad nim pozwoli doprowadzić do rewanżu z Wilderem. Wallin wie doskonale, że to dla niego wielka szansa, ale Tyson na pewno go nie zlekceważy - wtrącił Frank Warren, współpromotor Fury'ego.

- Od kiedy tylko zacząłem trenować, marzyłem właśnie o takich walkach jak ta. Za mną lata poświęceń, które w końcu się zaczynają zwracać i przynosić korzyści. Nie jestem faworytem, lecz czuję się gotowy na takie wyzwania. Ja mam przecież wszystko do zyskania, Fury może tylko stracić - powiedział Wallin.