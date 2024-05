Tyson Fury, znany również jako "Król Cyganów", to jedna z najbardziej charyzmatycznych postaci w świecie boksu. Niepokonany w ringu, Fury posiada imponujący rekord 34 zwycięstw i jednego remisu i jest obecnym mistrzem WBC. Jego styl walki, łączący siłę, technikę i niesamowitą psychikę, uczynił go jednym z najtrudniejszych przeciwników w historii boksu. Fury zyskał globalne uznanie po spektakularnych zwycięstwach nad takimi gigantami jak Deontay Wilder i Władimir Kliczko.

Fury - Usyk: O której rozpocznie się walka? Data, godzina

Ołeksandr Usyk, złoty medalista olimpijski i były niekwestionowany mistrz wagi cruiser, szybko wspiął się na szczyt wagi ciężkiej. Lubuje się rekordem 21 zwycięstw i brakiem porażek oraz remisów. Pięściarz zza wschodniej granicy jest znany ze swojej niezwykłej techniki, ruchliwości i precyzji. Jego zwycięstwa nad Anthonym Joshuą uczyniły go jednym z najgroźniejszych zawodników wagi ciężkiej, a styl walki sprawia, że jest on niezwykle trudnym rywalem dla każdego przeciwnika.

Obaj w poprzednich starciach zaliczyli małe wpadki. "Król Cyganów" w pokazowym starciu zmierzył się z byłym mistrzem UFC Francisem Ngannou, który posłał go na deski. Ostatecznie po trudnej walce Brytyjczyk pokonał zawodnika MMA i przypieczętował zwycięstwo, choć w mediach został mocno skrytykowany. Usyk z kolei mierzył się we Wrocławiu z Danielem Dubois, którego pokonał przed czasem. Ostatecznie najwięcej mówiło się o jednym z ciosów Anglika, który wydawało się, że trafił Ukraińca w podbrzsze, ale stwierdzono, że było to uderzenie poniżej pasa.