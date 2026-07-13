Fury ogłasza przed walką z Polakiem. To jednak była prawda. Stawką pas WBC

Kończący powoli karierę Mariusz Wach pewnie za nic w świecie nie spodziewał się takiego zwrotu akcji jaki wydarzył się zaledwie kilka tygodni temu. To właśnie Polaka wybrał Tyson Fury na swojego najbliższego oponenta. Od razu po wypuszczeniu oficjalnego komunikatu zapanowało niemałe poruszenie. Zwłaszcza, że obaj panowie zmierzą się w Tajlandii w niecodziennej scenerii. Wydarzenie z trybun zobaczy mała liczba osób, ponadto prawdopodobnie zabraknie transmisji na żywo.

Pierwotne plany zakładają nagranie pojedynku i pokazanie go dopiero podczas premiery kolejnego sezonu pokazującego życie rodziny Furych od kulis. Produkcją wspomnianego serialu zajmuje się Netflix, dlatego też logo wspomnianej platformy znalazło się na oficjalnym plakacie. "Dostępnych jest tylko 1500 biletów VIP, a cały dochód zostanie przekazany głodującym i bezdomnym dzieciom z Pattayi. To piękne, że mogę zrobić coś dobrego, to szczytny cel. WBC boxing stworzy ekskluzywny pas na to wydarzenie" - pisał w mediach społecznościowych Brytyjczyk.

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I na niecałe dwa tygodnie przed wydarzeniem poznaliśmy szczegóły dotyczące wspomnianego przez sportowca trofeum. Na szali konfrontacji znajdzie się pas WBC METTA Humanitarian Belt. Co kryje się za tą nazwą? Z wyjaśnieniami pospieszył sam Wyspiarz na Instagramie. "WBC METTA honoruje osoby, których działania znacząco poprawiły życie innych i odzwierciedla trwałe zaangażowanie organizacji w społeczną odpowiedzialność" - oznajmił.

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"Jest to szczególne wyróżnienie, które docenia niezwykłą służbę humanitarną i pozytywny wpływ boksu poza ringiem" - dodał w obszernym wpisie. Reakcje kibiców są póki co mieszane. Jednym imponuje postawa chcącego pomagać gwiazdora. Drudzy jednak zwracają uwagę na to, że nie powinno tworzyć się tego typu pasów. Tak czy inaczej "The Gypsy King" ponownie zyskał spory rozgłos, a wraz z nim Mariusz Wach, który 24 lipca postara się o sprawienie ogromnej niespodzianki.

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Tyson Fury Frank Augstein East News

Tyson Fury ogłosił powrót ze sportowej emerytury JUSTIN TALLIS AFP

Mariusz Wach BoxingPhotos/Rocky Boxing Night materiały prasowe





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