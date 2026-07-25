Fury odda wszystkie pieniądze. Ależ decyzja jeszcze sprzed boju z Wachem

W piątkowy wieczór (a popołudnie polskiego czasu) w Pattayi Tyson Fury rozgrzał się przed wstępnie planowaną na listopad konfrontacją z Anthonym Joshuą. Jeśli chciał stanąć do niezwykle medialnej wewnątrz brytyjskiej bitwy, nie mógł potknąć się przeciwko Mariuszowi Wachowi. Nie doszło do niespodzianki, Polak nie wyszedł już na 8. rundę.

Zestawienie z "Wikingiem" było bardzo zaskakujące. Im bliżej terminu skrzyżowania rękawic, tym więcej szczegółów wskazywało na szczególną specyfikę tego boju, otoczkę raczej bardziej sparingową, mimo że wynik wlicza się do rekordów.

Pojedynek nie miał transmisji na żywo, jej przebieg zostanie pokazany w 3. sezonie reality show Netflixa "At Home with the Furys". Co ciekawe, "Król Cyganów" nie wziął ani dolara gaży. Cały przychód odda na cele charytatywne, dokładnie na Fundację Ojca Raya. Została założona w w 1974 roku przez amerykańskiego duchownego Raya Brennana. Zapewnia ona dom, edukację i opiekę medyczną oraz zawodową setkom osieroconych, porzuconych i niepełnosprawnych dzieci.

Zwycięzca otrzymał pas WBC "Humanitarian".

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Przyjechałem do Tajlandii i spędziłem tyle czasu, że widziałem mnóstwo dzieci i bezdomnych na ulicach. Ksiądz (Brennan - red.) zdziałał cuda w okolicy. Przygarnął tysiące dzieci ubogich, upośledzonych i niepełnosprawnych, opiekował się nimi, karmił je, ubierał i kształcił

- Oprowadzili mnie po ośrodku i pomyślałem, że po prostu zakochałem się w tym miejscu. W tym, co robią dla tych dzieci, które nigdy nie miałyby żadnej nadziei w życiu. Wszyscy ci ludzie to księża, zakonnice i wolontariusze, a 90 procent pieniędzy, które otrzymują, pochodzi z darowizn. Zatem tylko około 10 procent pochodzi z funduszy rządowych. Bez ludzi takich jak ja i wielu innych, nie byłoby czegoś takiego jak te rzeczy i nie byłoby bezpiecznych schronień dla dzieci. Świat jest bardzo zły i jeśli mogę choć trochę pomóc, to fantastycznie - zaznaczył.

Jak podał, 1500 biletów wyprzedało się w 3 minuty. Więcej się nie dało, bo hala nie jest bardzo duża. Pięściarz oszacował, że zebrano ok. 250 tys. dolarów za wejściówki. Ta kwota zostanie przekazana organizacji. - To dużo pieniędzy. Wpłaciłbym je do banku i pewnie nigdy więcej nie zobaczyłyby światła dziennego, ale dla tych dzieci 250 tys. dol. to jak 25 milionów - podkreślił (cyt. za boxingscene.com).

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Zrzeknięcie się całego zarobku za walkę to w boksie rzecz niezwykle rzadka. Znalazłoby się zaledwie kilka przykładów. Co ciekawe, pierwszym z nich jest... również Fury. Zapowiadał i później utrzymywał, że oddał 13 mln dol. z boju z Deontayem Wilderem (1 grudnia 2018 r.) na cele charytatywne. "The Gypsy King" twierdził, że zdecydował tak po zobaczeniu wielu bezdomnych na ulicach Los Angeles. Sprawa budziła kontrowersje, bo beneficjenci nigdy nie zostali publicznie wskazani. Zawodnik z Manchesteru kontrował, że "nie czeka na pochwały" i "nie chce być nazywany dobroczyńcą".

Z kolei dwukrotny mistrz olimpijski w wadze koguciej (Sydney 2000, Ateny 2004) Guillermo Rigondeaux przekazał całą gażę za pojedynek z Adolfo Landerosem w 2010 roku na rzecz Fundacji Dzieci Haiti. Miało to miejsce niedługo po trzęsieniu ziemi w tym kraju.

Pozostałe przypadki były mocno skrajne, bo dotyczyły mniej medialnych pięściarzy. Boyd Melson, były mistrz USA w wadze junior średniej, przez całą zawodową karierę (18 walk) wszystkie gaże oddawał w szczytnym celu, 17 z nich na badania urazów rdzenia kręgowego. Razem wyszło kilkaset tysięcy dolarów. Jego historia jest szczególna, bo w wieku 19 lat poznał swoją dziewczynę Christan Zaccagnino, która od 10. roku życia była sparaliżowana po wypadku podczas nurkowania. Ta relacja skłoniła go do rozpoczęcia zawodowej kariery w sporcie. Ich związek zakończył się w 2012 r. po niemal dekadzie, ale wciąż współpracowali dla fundacji Team Fight to Walk.

Craig Griffiths na przestrzeni ponad 20 pojedynków oddał na cele charytatywne ponad 4 tys. funtów. Przekazywał pieniądze między innymi Centrum Onkologicznemu Velindre w Cardiff. Jest wdzięczny losowi za możliwość boksowania nawet na amatorskim poziomie, bo w wieku 10 lat lekarze powiedzieli mu, że nigdy nie będzie mógł uprawiać sportów kontaktowych. Był wtedy po poważnym potrąceniu przez motocykl. - Powiedziano mi, że uderzyłem głową w kamienną ścianę. Musiałem uczyć się wszystkiego od nowa. Przez pierwszy rok nie potrafiłem nawet poprawnie napisać swojego imienia, a moje słownictwo, wymowa były okropne - mówił. Wrócił do ringu mając 25 lat.

Jak widać, za oddawaniem wszystkich przychodów z walk stoją całkowicie różne historie.

Tyson Fury - były mistrz świata wagi ciężkiej w boksie JUSTIN TALLIS AFP

Tyson Fury WIKTOR SZYMANOWICZ / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP AFP

Mariusz Wach Artur Widak/NurPhoto AFP





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