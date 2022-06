Fury obiecuje prezenterowi milion funtów, jeśli wróci do ringu

Fury po zwycięstwie z Dillianem Whytem ogłosił zakończenie kariery, jednak coraz głośniem mówi o ewentualnym powrocie w ramach walk pokazowych, dodając, że na pewno nie zmierzy się ze zwycięzcą walki Anthony Joshua - Ołeksandr Usyk.

Fury w jednym z programów rzucił, że gdyby ktoś zaproponował mu 500 milionów funtów, to na pewno zdecydowałby się wrócić do ringu. - Rzuciłem absurdalną kwotę. Powiedziałem, że wrócę za 500 milionów. Jeśli to nie jest absurdem, to już nie wiem co jest. Jeśli jednak rzeczywiście pojawiłaby się taka oferta, to z pewnością bym na nią spojrzał. Pół miliarda to pół miliarda - powiedział Fury w rozmowie z Morganem.

Pół miliarda funtów może przekonać Fury`ego do powrotu na ring

Prowadzący momentalnie podłapał temat i zapytał pięściarza czy w przypadku takiej oferty odstąpiłby mu skromny milion funtów. - Jeśli ja dostanę pół miliarda, to nie będzie mi to robiło zbytniej różnicy, prawda? Jasne, oddałbym ci - skwitował z uśmiechem Fury.

