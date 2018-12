Tyson Fury (27-0-1, 19 KO) będzie nalegał na rewanż z Deontayem Wilderem (40-0-1, 39 KO), choć obawia się, że druga strona będzie teraz go unikać. "Król Cyganów" rzuca więc również rękawicę w stronę Anthony'ego Joshuy (22-0, 21 KO).

Sobotnia walka Fury'ego z Wilderem w Los Angeles zakończyła się kontrowersyjnym remisem.



- Mam dziwne przeczucie, że w tej chwili Wilder będzie unikał rewanżu. Tym bardziej, że teraz będę tylko lepszy z walki na walkę - powiedział Fury.



- Mogę pokonać ich wszystkich. Musimy dać brytyjskim kibicom największą walkę w historii, czyli mój pojedynek z Joshuą. Doprowadźmy do tego. Cały kraj na to czeka, ja tego chcę i chcą tego kibice. Póki co jedynymi osobami, które raczej tego nie chcą, to obóz Joshuy - podkreślił "Król Cyganów", który nie może pogodzić się z werdyktem sędziów po walce z Wilderem.



- Wszyscy oglądający walkę mówią teraz o kontrowersjach i moim zwycięstwie. Ale za jakiś czas wszyscy o tym zapomną, a historia będzie mówiła o remisie. Zabrano mi największy powrót w historii boksu - żali się niedoszły mistrz WBC.