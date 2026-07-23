Fury nagle uderza w Kliczkę. Brutalny komunikat ws. ukraińskiego mistrza

Od tygodni spekuluje się o powrocie Władimira Kliczki do ringu. Mówi się, że z byłym mistrzem świata i złotym medalistą igrzysk olimpijskich 1996 w Atlancie zmierzyć mógłby się aktualny mistrz świata wagi ciężkiej World Boxing Council, Agit Kabayel.

"Jest kilka ciekawych walk dla Kliczki. Sądzę, że numerem jeden jest walka z Agitem w Niemczech. (...) To byłaby historyczna walka i byłaby czymś wielkim" - opowiadał Spencer Brown, menadżer Niemca, dla Playbook Boxing.

W Niemczech nie byłoby wystarczająco dużego stadionu, żeby pomieścić wszystkich kibiców

Sceptyczny co do wznowienia kariery przez Kliczkę jest Tyson Fury. Wystosował bardzo stanowczy komentarz, w którym podważa zasadność jakiejkolwiek walki z Ukraińcem.

Fury zapytany o powrót Kliczki do ringu

"To szaleństwo, że po tak dobrej karierze, jaką miał, chce teraz wrócić do boksu w wieku 50 lat i zdobyć kolejny tytuł mistrza świata. To uzależnienie. Myślę, że nawet poważniejsze niż narkotyki" - mówi w kanale Seconds Out Tyson Fury pytany o potencjalne wznowienie kariery przez Kliczkę.

Temat powraca od co najmniej dwóch lat. Już w 2024 roku mówiło się, że Ukrainiec znów wejdzie na ring. Przewodniczący General Entertainment Authority Arabii Saudyjskiej Turki Al-Sheikh wyraził nawet chęć zorganizowania walki pomiędzy Kliczką a Fury'm. Do niczego takiego jednak nie doszło.

Sprawa powróciła w zeszłym roku. W kontekście pojedynku Kliczki przewijało się nazwisko Daniela Dubois, ale i to upadło.

Kliczko może pobić rekord świata. Byłby najstarszym mistrzem

Czy zatem są realne szanse, że teraz dojdzie do zwrotu akcji i stosunkowo niedługo jednak zobaczymy Władimira Kliczkę w walce o mistrzowski tytuł?

Jeśli tak, to byłby to precedens na skalę światową. Wszak jeszcze żaden czołowy zawodnik wagi ciężkiej nie wznowił kariery w takim wieku. 50-letni Ukrainiec pobiłby rekord George'a Foremana. Amerykanin zdobył tytuł w wieku 45 lat, sensacyjnie nokautując Michaela Moorera. Tym samym stał się najstarszym mistrzem świata wagi ciężkiej w historii.

Zawodowa przerwa Foremana od ringu trwała prawie 10 lat (konkretnie 9 lat, 11 miesięcy i 20 dni). W tej chwili Kliczko jeszcze mu nie dorównał. Od jego ostatniej walki minęło bowiem 9 lat, 2 miesiące i 24 dni.

Był to pamiętny przegrany przez techniczny nokaut w 11. rundzie pojedynek z Anthonym Joshuą na stadionie Wembley w Londynie.





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