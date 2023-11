Fury musi dojść do siebie po walce z debiutantem. Usyk stawia na ten termin

To ma być największe wydarzenie bokserskie ostatnich dekad. W Arabii Saudyjskiej dojdzie do starcia pomiędzy Tysonem Furym, mistrzem świata wagi ciężkiej federacji WBC, a Ołeksandrem Usykiem, czempionem WBA, WBO i IBF. Wciąż nie wiadomo jednak, kiedy dojdzie do tej walki. Ukrainiec zdradził, kiedy spodziewa się terminu unifikacji wszystkich pasów.