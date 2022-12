- W stawce tej walki będą wszystkie federacje i ich pasy - dodał Warren. Wcześniej Fury zapowiadał bowiem, że mając w pamięci to, jak w przeszłości potraktowały go władze International Boxing Federation, nie będzie chciał płacić za usankcjonowanie pasa IBF. Czas jak widać jednak leczy rany.

Boks. Tyson Fury podkręca atmosferę przed walką z Ołeksandrem Usykiem

- On będzie zbyt mały i słaby fizycznie, by móc wytrzymać moje ciosy, dlatego będzie ciągle uciekał. Będę za nim gonił, ale dopadnę go i zmiażdżę - dodał.