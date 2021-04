Fury-Joshua. Tyson Fury: Muszę tylko kilka razy trafić go na górę

​- To proste, muszę tylko kilka razy trafić go na górę i będzie po wszystkim. On nie ma zbyt dużego serca do walki - mówi Tyson Fury (30-0-1, 21 KO). Chodzi oczywiście o szykowane starcie z Anthonym Joshuą (24-1, 22 KO) o status absolutnego mistrza świata wagi ciężkiej.

"Król Cyganów" zasiada na tronie WBC. Do Joshuy należą pasy IBF, WBA i WBO. Panowie dogadali się co do podziału pieniędzy oraz lokalizacji tej walki. Teraz czekamy tylko na datę.

- Joshua to nie jest facet najtrudniejszy do trafienia, ani nie najbardziej odporny na ciosy. Kiedy czysto trafię, szybko to skończę. Potrzebuję zaboksować w tym roku dwa razy. Mam nadzieję, że będą to dwie walki z Joshuą, lecz nie będę czekał wiecznie. Muszę pozostać aktywny - dodał Fury.