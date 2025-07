Tyson Fury w styczniu ogłosił, że kończy sportową karierę. Brytyjczyk uczynił to po porażkach na punkty dwóch pojedynków z Aleksandrem Usykiem o niekwestionowane mistrzostwo świata w wadze ciężkiej. Ostatnie tygodnie pokazały, że "Król Cyganów" może jednak zmienić zdanie i jeszcze raz stanąć w ringu, aby powalczyć o bycie najlepszym.

W wywiadach dla brytyjskich mediów wskazywał, że jego trzecie starcie z Ukraińcem jest możliwe. - Jeśli miałbym wrócić, to tylko na trzecią walkę z Usykiem. Chciałbym tylko tej konkretnej walki. On nie wygrał tych dwóch walk, lecz dostał decyzję od sędziów. Dlatego też chciałbym takiego rewanżu w Anglii - przyznał Brytyjczyk, który ostatnio wrócił nawet do treningów.