Napięcie rośnie. Do walki Anthony Joshua - Daniel Dubois zostają już tylko godziny. W sobotę około 23:00 dwóch Brytyjczyków stoczy bój o mistrzostwo świata IBF w wadze ciężkiej. Nie mogło być do tego lepszej scenerii niż Wembley - 90 tysięcy biletów na londyński stadion sprzedało się tak szybko, że pojemność została powiększona do 96 tys. "AJ" może po raz trzeci zostać czempionem, ale jego rywal jest z wysokiej półki. 27-latek ma naturalny talent, a już także i cenne doświadczenie z dużej konfrontacji przeciwko Ołeksandrowi Usykowi - w sierpniu 2023 roku przegrał we Wrocławiu, ale pokazał się z dobrej strony.

Reklama