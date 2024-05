Fury i Usyk już zaczęli boksowanie. Krótki przekaz i zadziwiające zachowanie

Tym razem już chyba nic nie przeszkodzi pojedynkowi dwóch najlepszych obecnie pięściarzy wagi ciężkiej. Pierwotnie miała się on odbyć w lutym, ale powodu kontuzji łuku brwiowego, której Fury doznał na treningu, musiała zostać przełożona.

Zanim jednak Brytyjczyk i Ukrainiec wyjdą na ring w Rijadzie, to pierwsze "ciosy" miały paść na konferencji prasowej. Niespodziewanie trwała ona bardzo krótko, ponieważ zawodnicy nie mieli wiele do powiedzenia .

"Przejdźmy do historii. Wystarczy. Dziękuję bardzo" - jako pierwszy bardzo zwięźle wypowiedział się Usyk, który posiada pasy WBA, WBO i IBF. On przeważnie nie mówi za dużo, więc to nie było może jakieś wielkie zaskoczenie.