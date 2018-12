Tyson Fury (27-0-1, 19 KO) zapewnia, że w wielkim rewanżu, do którego ma dojść w przyszłym roku, Deontayowi Wilderowi (40-0-1, 39 KO) nie pomogą już sędziowie.

Pierwszego grudnia Fury zremisował z Wilderem na punkty gali w Los Angeles, choć zdaniem większości obserwatorów Anglik zasłużył na zwycięstwo.



- Wróciłem już na salę treningową, ciągle myślę o Wilderze, czy to jem, śpię czy oddycham. Idę po ciebie w nowym roku, nawet milion sędziów nie pomoże ci mnie okraść, bo świat zna prawdę - oświadczył Anglik.



Wilder wyraził już gotowość do ponownej konfrontacji z Furym. Zgodę na pojedynek wydała też federacja WBC, której Amerykanin posiada tytuł mistrzowski. W starciu z Anglikiem obronił go po raz ósmy.