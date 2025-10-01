Fury chce zbić Ołeksandra Usyka, już wysłał ostrzeżenie. "Wracam z hukiem"

- Myślę, że zostało mi półtora roku, może dwa lata w boksie. Czuję się dobrze, ale przygotowuję się tylko do dwóch walk, nie więcej - powiedział w lutym dla Sky Sports Ołeksander Usyk. W lipcu odprawił z kwitkiem Daniela Dubois, zabierając mu pas IBF. Ten sam, który stracił w kwietniu 2024 r., bo nie stanął do obowiązkowej obrony, wolał się skupić na drugim pojedynku z Tysonem Furym.

Ukrainiec ma teraz znowu w posiadaniu wszystkie pasy wagi ciężkiej, niekwestionowany status króla tej kategorii wagowej, a pewnie i już jednej z największych ikon całej tej dyscypliny sportu. Każdego z tercetu Fury - Joshua - Dubois pokonywał po dwa razy. Kończą mu się już wyzwania. W styczniu będzie obchodził 39. urodziny.

Nowe wrażenia chciałby mu dostarczyć Fury, ale nie Tyson, lecz kuzyn "The Gypsy Kinga", Hughie. Ma rekord 30-3, przegrał tylko ze sporymi nazwiskami - Josephem Parkerem, Kubratem Pulevem i Aleksandrem Powietkinem, odpowiednio w 2017, 2018 i 2019 roku. Z Parkerem bił się wtedy o mistrzostwo świata. Od 2020 roku stoczył 7 zwycięskich konfrontacji, w tym tę z Mariuszem Wachem na Wembley Arenie (patrz zdjęcie powyżej).

Hughie Fury ma wielkie plany. "Jestem jedynym, który może pokonać Usyka"

Ostatni raz w ringu widziano go w kwietniu tego roku. Ma dopiero 31 lat. W 2012 r. był młodzieżowym mistrzem świata. Chce kolejnych walk. Pierwszą - bądź pierwsze - jeszcze w tym roku, a na przyszły planuje "wielkie starcia". Powiedział o tym w rozmowie na youtube'owym kanale Boxing King Media, posiadającym ponad milion subskrybentów.

Wracam z hukiem. Jestem w dobrym humorze

Brytyjczyk został zapytany, czy zna jakiegoś pięściarza, który byłby w stanie pokonać mistrza z Symferopola. Wskazał na samego siebie. Trudno chyba jednak spodziewać się, by Usyk zdecydował się na takie zestawienie na samym finiszu bogatej kariery.

