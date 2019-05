Tyson Fury (27-0-1, 19 KO) krytykuje Anthony'ego Joshuę (22-0, 21 KO) za to, że ten unika bezpośredniej potyczki. Jak zwykle w takich przypadkach poszło o pieniądze, a w zasadzie ich podział.

Zdjęcie Tyson Fury /AFP

"Król Cyganów" ma podobno dogadany podział 50/50 za ewentualny rewanż z Deontayem Wilderem (41-0-1, 40 KO). I równego podziału domagał się także od ekipy Joshuy. Promujący AJ-a Eddie Hearn stwierdził jednak, że nie zasługuje na równy podział i zaoferował mu gażę w stosunku 60 do 40, oczywiście na korzyść Joshuy.



- Fury chciał za taką walkę równego podziału zysków. A to przecież byłoby starcie mistrza z challengerem. Tyson to oczywiście dobry zawodnik, który generuje spore zainteresowanie, ale pod tym kątem nie zbliża się nawet do zainteresowania jakie wzbudza Joshua. Zaproponowaliśmy mu podział 60/40 i on o tym wie. Według mnie to dobra oferta, bo przecież on nie ma żadnego pasa - powiedział Hearn, szef stajni Matchroom.



Póki co Joshua za dwa dni spotka się z Andym Ruizem Jr (32-1, 21 KO), a Fury dwa tygodnie później w swoim debiucie na antenie stacji ESPN skrzyżuje rękawice z Tomem Schwarzem (24-0, 16 KO).