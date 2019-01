Trener Manny'ego Pacquiao (60-7-2, 39 KO) Freddie Roach chce rewanżu z Floydem Mayweatherem Jr (50-0, 27 KO) - zwłaszcza teraz, po noworocznym występie Amerykanina na gali w Saitamie.

"Money" Floyd zmierzył się w Japonii w walce pokazowej z 20-letnim kickbokserem Tenshinem Nasukawą. Młodemu zawodnikowi nie dał szans i zastopował go w pierwszej rundzie.



- Po tym, jak zobaczyłem, jak Floyd leje tego dzieciaka, chciałbym mu dać nauczkę. Bardzo chcę tej walki, bo byłem rozczarowany pierwszą. Nie przystąpiliśmy do niej w odpowiedni sposób - powiedział Freddie Roach, szkoleniowiec Pacquiao.



- Wierzę, że ta walka jest realistyczna. Wielu ludzi mówiło, że Manny wygrał pierwszą. Wielu twierdziło też, że lepszy był Floyd. Manny'emu nie pozwolono zająć się kontuzjowanym barkiem. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Chciałbym w każdym razie rewanżu. Przez cztery rundy Manny robił, co mógł, ale potem bark się posypał i było po wszystkim. Byłem wtedy naprawdę zawiedziony - dodał.



"Pac Man" przegrał z Mayweatherem jednogłośnie na punkty w maju 2015 roku. Kolejną walkę stoczy 19 stycznia z Adrienem Bronerem (33-3-1, 24 KO).