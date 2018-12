Promotor Tysona Fury'ego (27-0-1, 19 KO) wyraził przekonanie, że wiosną przyszłego roku dojdzie do potyczki rewanżowej pomiędzy Anglikiem a mistrzem WBC w wadze ciężkiej Deontayem Wilderem (40-0-1, 39 KO).

- Przystąpimy do rozmów w przyszłym tygodniu. Tyson trenuje w zasadzie od roku, musimy więc dać mu przerwę na czas świąt. Naciskamy, by rewanż odbył się w Wielkiej Brytanii. Chcemy do niego doprowadzić na koniec wiosny 2019, a jeśli padnie na Wielką Brytanię, to spróbujemy to zorganizować na stadionie. Jak się nie uda, to pewnie wybierzemy się do Las Vegas. Wierzymy w każdym razie, że to Fury pociąga teraz za sznurki. Jest numerem jeden w wadze ciężkiej - powiedział Frank Warren.



Przed tygodniem Fury zremisował z Wilderem po dwunastu rundach. Anglik był dwukrotnie liczony, ale zdaniem większości obserwatorów i tak powinien był zostać ogłoszony zwycięzcą.