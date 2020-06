Były bokserski mistrz świata Floyd Mayweather zaproponował sfinansowanie pogrzebu George'a Floyda, zabitego w Minneapolis przez policję 46-letniego Afroamerykanina. Lokalne media donoszą, że rodzina przyjęła ofertę.

Pogrzeb Floyda ma się odbyć 9 czerwca w Houston, gdzie mieszkał przed przeprowadzką do Minnesoty.

Dwóch lekarzy, którzy przeprowadzili autopsję, uznało w poniedziałek, że przyczyną jego śmierci było uduszenie na skutek przyciskania szyi oraz kręgosłupa kolanami przez funkcjonariuszy. Zaznaczyli, że wcześniej mężczyzna nie miał żadnych schorzeń, które mogłyby przyczynić się do jego zgonu.



Zabójstwo Floyda stało się zarzewiem protestów, które rozgorzały w kilkudziesięciu amerykańskich miastach, w tym w Waszyngtonie. Dla wielu Amerykanów zabicie Floyda to nie odosobniony incydent, ale przykład systemowego przyzwolenia na przesadną agresję policji, szczególnie wobec osób czarnoskórych. W trakcie demonstracji dochodzi do starć z funkcjonariuszami i zamieszek.



43-letni Mayweather to jeden z najbardziej utytułowanych bokserów w historii. Na zawodowym ringu nie doznał porażki. Wygrał 50 walk, z czego 27 przed czasem.