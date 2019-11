Floyd Mayweather jr (50-0, 27 KO) nie znosi braku zainteresowania swoją osobą, więc postanowił wydać pewne oświadczenie, które miało z miejsca rozgrzać apetyty i oczekiwania fanów. Oto "Money" ogłosił, że w 2020 roku ponownie zobaczymy go w walce.

- Mam oferty, lecz zdrowie ma się jedno i ono jest najważniejsze. Boks to naprawdę bardzo brutalny sport - mówił najpierw Amerykanin, dając do zrozumienia, że definitywnie skończył z boksem.



Tymczasem w mediach społecznościowych pojawił się jednak wpis, który sugeruje, że w 2020 roku "Money" zanotuje wielki powrót.



- Wracam z emerytury w 2020. Pracuję razem z Daną Whitem, by dać światu kolejny spektakularny event w 2020 - napisał Floyd. Wedle opinii obserwatorów 42-latek ma na myśli walkę w boksie, ewentualnie na zasadach MMA.



Floyd Mayweather jr ostatnią oficjalną walkę stoczył w 2017 roku, kiedy pokonał przez TKO w 10. rundzie Conora McGregora.