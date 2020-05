​Saul Alvarez (53-1-2, 36 KO) podpisując kontrakt z platformą DAZN na 365 milionów dolarów za jedenaście walk został najlepiej opłacanym pięściarzem świata. Ale emerytowany Floyd Mayweather junior (50-0, 27 KO), który zresztą zadał mu jedyną porażkę w karierze, wciąż śmieje się z tych zarobków.

Nikt nie zarobił w ringu tyle co "Piękniś". Nikt się nawet nie zbliżył w tej kwestii do niego. A że Floyd uwielbia się chwalić swoimi zarobkami, nie mógł powstrzymać się przed podszczypnięciem sławnego Canelo.

- Nie popełniłem przede wszystkim takiego błędu jak "Canelo" i nie podpisałem kontraktu na ponad 300 milionów, ale za jedenaście walk. Ja zarobiłem ponad 300 milionów dolarów za jedną walkę. A potem to powtórzyłem. Pierwszy raz na ponad 300 milionów pracowałem przez 36 minut. Za drugim razem na ponad 300 milionów pracowałem już tylko 28 minut. Tak więc za Pacquiao i McGregora, czyli godzinę roboty, łącznie dostałem około 650 milionów dolarów - powiedział Amerykanin.

Mayweather junior spotkał się z młodym "Canelo" we wrześniu 2013 roku. Mało tego, zmusił go jeszcze do umownego limitu 68,9. Tak więc młody Meksykanin, który sporo zbijał do wagi junior średniej, musiał zbić dodatkowy kilogram.