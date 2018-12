To musiało się tak skończyć. Podczas gali w Saitamie Floyd Mayweather Jr w niecałą rundę pokonał młodziutkiego i dużo mniejszego kickboksera. Tenshin Nasukawa skapitulował po dwóch minutach walki.

Zdjęcie Floyd Mayweather Jr /Getty Images



Już po minucie reprezentant gospodarzy wylądował na deskach. Szybko się poderwał, ale za moment prawy hak na szczękę znów go powalił. Dzielny Nasukawa znów powstał i przyjął wymiany, lecz po lewym sierpowym w okolice ucha padł po raz trzeci i ostatni. Narożnik rzucił ręcznik na znak poddania, a sędzia przerwał egzekucję po dwóch minutach!



- Powalę go - obiecywał swoim rodakom Nasukawa. Ale jeśli się zapomni i kopnie... W myśl kontraktu zapłaci karę w wysokości aż pięciu milionów dolarów.



Mayweather junior za te kilka minut ostrzejszego sparingu, w dodatku z dużo mniejszym zawodnikiem, według japońskiej prasy zarobił aż 20 milionów dolarów. Niektórzy znani pięściarze, znani i podziwiani, nie zarobili tylu pieniędzy przez całą karierę, lecz nie od dziś wiadomo, że świat w XXI wieku stanął trochę na głowie.



W kuluarach spekuluje się, że Mayweather Jr może w przyszłym roku wyjść do rewanżu z Mannym Pacquiao (60-7-2, 39 KO), o ile ten w styczniu pokona Adriena Bronera.