Floyd Mayweather jr (50-0, 27 KO) spłukany? Takie informacje pojawiają się coraz częściej, choć sam pięściarz stanowczo temu zaprzecza. - Wciąż zarabiam siedem cyfr miesięcznie! - twierdzi.

Czy można roztrwonić 1,2 miliarda dolarów? Floyd przehulał już podobno ponad 800 milionów. Jego fortuna, zdaniem dziennikarzy, topnieje w zastraszającym tempie, co ma zmusić Amerykanina do powrotu na ring, w tej czy innej formie.

- Jeśli zobaczę na horyzoncie szansę na zarobienie powiedzmy 600 milionów dolarów, a przy tym dobrej zabawy, byłbym szalony, gdybym nie skorzystał z takiej okazji. Ale jeśli mam coś jeszcze zrobić, to gra musi być warta świeczki. Na moje konto miesięcznie wciąż wpływa siedmiocyfrowa liczba - mówi Mayweather jr..



Kilka tygodni temu dawny kumpel Floyda - raper 50 Cent, potwierdzał, że bokser swoim stylem życia sprawi, że już wkrótce będzie spłukany i zmuszony do walk.



- Mam komfort, bo dobrze zainwestowałem i wciąż bardzo dobrze zarabiam - ucina spekulacje "The Money".

