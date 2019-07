Gervonta Davis (22-0, 21 KO) nie miał w sobotę żadnych problemów z obroną pasa WBA wagi super piórkowej, nokautując już w drugiej rundzie Ricardo Nuneza (21-3, 19 KO). Amerykanin po walce zebrał sporo ciepłych słów, a komplementuje go również jego promotor, Floyd Mayweather Jr.

- "Tank" to niesamowity wojownik. On jest kimś wyjątkowym. To jest gwiazda pay-per-view. Ma charyzmę i chęć zwyciężania. Ma wielkie serce i ma za sobą świetny zespół - mówił o swoim podopiecznym "Money".



Mayweather zwracał mediom i fanom uwagę na Davisa już dawno temu, sugerując, że Gervonta to przyszłość boksu. Dziś "Tank" ma 24 lata i jest jednym z bardziej interesujących, wschodzących pięściarzy.