Nie miejmy wątpliwości - w Triller nikt się nie przejął tym, że prawie 60-letnia legenda nie nadaje się do boksu. Ale jest coś, czym na pewno się przejmą. Duża strata finansowa na tej gali.

Jest popyt, jest podaż - wcześniej, przy okazji pokazówki Tyson vs Jones jr, właściciele tej platformy znakomicie zarobili. Teraz zaliczyli klapę, być może więc odejdą od idei tego typu walk.



Sprzedano 150 tysięcy przyłączy PPV. Normalnie to bardzo przyzwoity wynik, ale w tym wypadku nie wystarczy nawet na spięcie gaż dla wszystkich zawodników. Tak przynajmniej twierdzi znany dziennikarz Dan Rafael. A przecież dochodzi jeszcze wiele innych kosztów przy tego typu wydarzeniu. Być może więc będzie to tendencja spadkowa i za parę miesięcy zapomnimy o takich imprezach. Szkoda tylko dumy takiego wojownika jak Evander Holyfield, który jako jedyny w historii boksu czterokrotnie sięgnął po tytuł mistrza świata wagi ciężkiej.



Belfort zastopował Holyfielda w niespełna dwie minuty.

