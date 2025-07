Finałowa pogromczyni Szeremety wraca na ring. Znów stanie do walki z Polką

W poniedziałek w kazachskiej Astanie rozpoczyna się trzeci turniej tegorocznego Pucharu Świata w boksie. Polskę reprezentuje siedem pięściarek, dwie z nich wejdą do akcji już pierwszego dnia. We wtorek na ring Pałacu Sztuk Walki (The Martial Arts Palace) wkroczy między innymi Klaudia Budasz. W losowaniu trafiła na trudną rywalkę, starcie 1/8 finału nie będzie dla niej łatwe. W drugim narożniku stanie triumfatorka z PŚ w Foz do Iguacu, pogromczyni Julii Szeremety.