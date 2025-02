Kibice boksu, spragnieni boksu na najwyższym poziomie, wszystko to otrzymali w "stolicy hazardu", jak nazywane jest Las Vegas. Obaj pięściarze, 28-letni Benavidez oraz 27-letni Morrell, weszli do ringu ze statusem zawodników niepokonanych. Znacznie więcej splendoru spłynęło do tej pory na Amerykanina, który miał w rekordzie imponującą serię 29. kolejnych zwycięstw (przy jedenastu rywala z Kuby).