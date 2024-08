Julia Szeremeta przywiezie ze swoich debiutanckich igrzysk olimpijskich w Paryżu srebrny medal. W sobotę przegrała finał turnieju pań do 57 kilogramów (waga piórkowa) Lin Yu-ting. Sędziowie byli jednomyślni, na swoich kartach punktowych wskazali zwycięstwo Tajwanki. Już po dwóch z trzech rund było 20-18, co oznaczało małe szanse na końcowy triumf naszej rodaczki.

Zdaniem wielu to srebro smakuje jak złoto - z powodu młodego wieku Polki i faktu, że nikt przed IO na nią by nie stawiał w kontekście zdobycia krążka. Niektórzy twierdzą także, że pojedynek był nierówny, kwestionując płeć 28-latki. W tym gronie jest m.in. Martina Navratilova. - Tak właśnie się dzieje, gdy pozwala się mężczyznom rywalizować z kobietami. W szczególności w boksie . Tak naprawdę nie potrzebujesz wtedy żadnej techniki, twój cios jest o wiele mocniejszy niż wszystko, co idzie w kontrze. Podłe. I niebezpieczne - napisała była czeska tenisistka.

Women's Rights Network: "Szeremeta dzielnie walczyła z bokserem"

"Podczas finału boksu kobiet w wadze piórkowej na igrzyskach olimpijskich pewnej kobiecie skradziono złoty medal. Julia Szeremeta z Polski walczyła dzielnie z bokserem. Z krwią lejącą się z jej nosa i po otrzymaniu kilku ciosów w twarz, walczyła do końca, ale nie była w stanie pokonać swojego przeciwnika. Brawo Julio. Jesteś jedną z bardzo odważnych kobiet, którą zawiódł Międzynarodowy Komitet Olimpijski, stawiający włączenie mężczyzn do rywalizacji ponad bezpieczeństwo twoje i innych kobiet, które musiały walczyć z mężczyznami" - czytamy.

Organizacja Thomasa Bacha zawiesiła IBA w 2019 r,, a w 2023 r. pozbawiła statusu organu zarządzającego boksem. IBA odwołała się od tej decyzji do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie, ale apelacja została odrzucona. MKOl ma zastrzeżenia co do "zarządzania, finansów i kwestii etycznych" federacji. Nie jest tajemnicą, że Kremlow ma powiązania z Władimirem Putinem, a główny sponsor jego instytucji to Gazprom.