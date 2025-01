Julia Szeremeta pragnie medalu MŚ. Jest nieoficjalna decyzja. Co dalej?

I to wszystko, co do joty, się dokonało. Polscy działacze, a konkretnie delegaci podczas Nadzwyczajnego Kongresu PZB, 21 grudnia stanęli na wysokości zadania, zmieniając statut i podejmując dwie jednogłośne decyzje w wyniku głosowania . Najpierw opuścili tonący okręt Kremlowa, a następnie zadecydowali o przystąpieniu Polskiego Związku Bokserskiego do nowo powstałej federacji World Boxing.