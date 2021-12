Spodziewano się, że czekający już bardzo długo na mistrzowską walkę Whyte zostanie ogłoszony obowiązkowym pretendentem w listopadzie, podczas zjazdu WBC w Meksyku. Sprawa się jednak przeciągnęła, gdyż Brytyczyk walczył o swoje prawa z federacją w sądzie. Dziś nie znamy szczegółowych ustaleń prawnych na linii Whyte-WBC, ale najważniejsze jest to, że promowany przez Eddie'ego Hearna (grupę Matchroom) zawodnik w końcu został oficjalnie wyznaczony do walki z "Królem Cyganów", którego promotorami są Frank Warren (Queensberry Promotions) i Bob Arum (Top Rank).

Fury - Whyte. Oto warunki, które trzeba spełnić

Obozy Fury'ego i Whyte'a rozpoczynają teraz negocjacje, jeżeli nie osiągną porozumienia, organizator pojedynku zostanie wyznaczony w drodze przetargu. Wstępnie mówi się, że do konfrontacji Fury vs Whyte dojdzie w marcu w Cardiff lub w Manchesterze.

Przypomnijmy, że w tym miesiącu ludzie Fury'ego zabiegali o to, by były mistrza świata Anthony Joshua przyjął ofertę finansową i odstąpił od rewanżu ze swoim wrześniowym pogromcą, obecnym mistrzem IBF, WBA i WBO Aleksandrem Usykiem, umożliwiając walkę Fury vs Usyk. W tej chwili wygląda jednak na to, że w pierwszej połowie przyszłego roku zobaczymy pojedynki Fury vs Whyte i Joshua vs Usyk II. Zwycięzcy tych starć zmierzyliby się w walce o miano niekwestionowanego czempiona królewskiej dywizji.