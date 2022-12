Faworytem jest Tyson Fury, ale to "nie będzie dla niego spacerek"

Dwaj mistrzowie wagi ciężkiej wyrazili chęć doprowadzenia do tej walki, która powinna odbyć się najpóźniej do 4 marca. W innym wypadku będziemy musieli prawdopodobnie poczekać aż do maja. Warunki fizyczne przemawiają za Anglikiem (WBC), ale Ukrainiec (IBF/WBA/WBO) już nie raz udowadniał, że potrafi wygrywać z dużo większymi od siebie .

- To będzie świetny pojedynek. Usyk obserwował Fury'ego i będzie szukał drogi, żeby go pokonać. On jest prawdziwym mistrzem, w pełni oddanym temu co robi. Będzie ciężko trenował i wniesie do tej walki swój charakter oraz wolę wygrywania - kontynuował dawny król wszechwag.