Mariusz Wach wyruszył do Tajlandii dobrej myśli, ale bądźmy szczerzy - to było tylko czcze gadanie. Na logikę nie było możliwości, aby pojedynek w Azji zakończył się innym werdyktem niż zwycięstwem Tysona Fury'ego.

Mariusz Wach z kontuzją. Jak poważną?

I to już nawet pomijając fakt, który też brano pod uwagę, że skoro walka ma znaleźć się w filmie o "Królu Cyganów" (dlatego nie była transmitowana na żywo), to zwycięzca może być tylko jeden. Również pod względem sportowym Fury bije na głowę Polaka pod każdym względem. Chyba tylko w momencie, gdyby odwrócić ich metryki i to Wach byłby młodszy o dziewięć lat, można by było liczyć na sensacyjny scenariusz.

Podopieczny trenera Piotra Wilczewskiego był okładany od pierwszej rundy. W drugiej miał swój jeden moment, gdy ustrzelił rywala prawym sierpowym, ale w trzeciej rundy znów zbierał uderzenia na głowę. Były czempion królewskiej kategorii robił w ringu, co chciał, a że chciał pokazać się efektownie, to tym gorzej dla naszego 46-letniego weterana.

Smutny koniec przyszedł po siódmej rundzie. Wach usiadł w narożniku na tradycyjną przerwę, a chwilę później sędziemu oznajmiono, że na tym koniec i pojedynek został zakończony technicznym nokautem.

Okazuje się jednak, że nie tylko "TKO" jest bolesną sprawą, a wraz z nim już 14. zawodowa porażka potężnie zbudowanego rodaka. Z obozu Polaka pojawiła się informacja, że w szóstej rundzie pojawiła się kontuzja.

Bolesne sceny w narożniku Wacha. Tak Fury zachował się wobec Polaka

Tę informację potwierdził branżowy portal ringpolska.pl. Dodając, że chodzi o kontuzję palca, której nabawił się były pretendent do mistrzostwa świata.

Na nagraniu z ogłaszania werdyktu widać pewną rzecz. Wach klasycznie nie bije brawa, tylko uderza się lekko w nadgarstek z grymasem bólu na twarzy. Więc albo jest to palec prawej ręki, albo bardziej śródręcze, z czym już w przeszłości miał problemy. Z pewnością dopiero szczegółowe badania ukażą skalę problemu.

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