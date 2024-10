Fani przerażeni słowami Tysona. Już się nie cofnie. Mówi o śmierci w ringu

Do konfrontacji legendy boksu z byłym gwiazdorem serwisu YouTube pierwotnie miało dojść 20 lipca. Walka została jedna odwołana z powodu kłopotów zdrowotnych "Żelaznego Mike'a". Nowy termin pojedynku: 15 listopada .

Starcie budzi ogromne zainteresowanie, mimo że z poważnym boksem nie ma wiele wspólnego. Bezpośrednią transmisję przeprowadzi platforma Netflix . To gwarantuje wielomilionową publiczność.

Tyson już się nie wycofa. "Jeśli wygram, stanę się nieśmiertelny"

Część najwierniejszym fanów Tysona wciąż usiłuje przekonać go, by nie wchodził do ringu. Jego rywal jest 30 lat młodszy. I nie cieszy się dobrą reputacją.