Saudyjczycy znów zaskakują bokserski świat. Tym razem ogłoszono, że 23 grudnia w Rijadzie odbędzie się hitowa gala zatytułowana jako "Day of Reconing", czyli "Dzień Sądu" , podczas której wystąpią topowi pięściarze z całego globu. Przewidziano sześć walk w wadze ciężkiej i oprócz tego dwa starcia mistrzowskie w innych dywizjach.

Wisienką na torcie całego wydarzenia ma być pojedynek Anthony'ego Joshuy z Otto Walinem. Starcie zapowiada się bardzo pasjonująco, bowiem Szwed tylko raz w karierze doznał porażki. Stało się to we wrześniu 2019 r., kiedy to uległ Tysonowi Fury'emu na punkty.