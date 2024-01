Fani boksu będą w szoku. Potężnie obił Fury'ego, teraz rzuci się na Joshuę

Helwani przekazał, że skontaktował się z Turkim Alalshikh , czyli saudyjskim przewodniczącym Generalnego Urzędu ds. Rozrywki, który potwierdził mu pojawiające się wcześniej doniesienia. - Wszystko jest dograne. "Predator" po wspaniałym występie przeciwko Fury'emu wróci do akcji i zmierzy się z Anthonym Joshuą. Dziesięć rund, stolica Arabii Saudyjskiej i początek 2024 roku . Już niedługo w Londynie dojdzie do oficjalnego ogłoszenia pojedynku - powiedział za pośednictwem Twittera. Gala najprawdopodobniej odbędzie się 9 marca w Rijadzie.

"AJ" z kolei nie zamierza spoczywać na laurach. Dopiero co 23 grudnia na gali w Rijadzie rozprawił się w piątej rundzie z Otto Wallinem . Można śmiało stwierdzić, że Brytyjczyk powrócił na właściwe tory po dwóch porażkach z Ołeksandrem Usykiem. Starcie z Kameruńczykiem ma przynieść mu przede wszystkim potężny zastrzyk finansowy . Ewentualna porażka może jednak skreślić go w przypadku walk o najwyższe cele.

- To jedna z największych walk w historii tego sportu. Mam wielki szacunek do Francisa, ale to będzie łatwa robota dla mojego podopiecznego. Nie ma argumentów na to, aby Ngannou pokonał Joshuę - mówił w podcaście "The MMA Hour" Eddie Hearn, promotor Anthony'ego Joshuy.