FAME MMA 31: Wyniki NA ŻYWO. Zobacz, kto wygrał te walki

Gala FAME MMA 31 zawitała do miasta, w którym odbyła się historyczna 2. gala, czyli do Koszalina. Organizacja ponownie postawiła na turniejową formułę, mocne nazwiska i zestawienia, które od tygodni budzą ogromne emocje wśród kibiców. Wydarzenie przyciąga uwagę przede wszystkim przez rozbudowany turniej w formule boksu w małych rękawicach, w którym udział wezmą jedne z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej sceny freak fightów.

Najważniejszym punktem gali będzie wielki finał turnieju, który wyłoni triumfatora całych zmagań. Wcześniej kibice zobaczą jednak dwa półfinały oraz serię ćwierćfinałowych starć. Już na etapie pierwszej rundy nie zabraknie głośnych nazwisk i medialnych konfliktów, co sprawia, że gala od początku zapowiada się niezwykle intensywnie.

Ogromne zainteresowanie wzbudza pojedynek Denisa Załęckiego z Mateuszem "Don Diego" Kubiszynem. Ich konfrontacja w boksie w małych rękawicach zapowiada się wyjątkowo brutalnie. W przeszłości mierzyli się raz i górą był "Don Diego". W turnieju zobaczymy z kolei takie nazwiska jak Kasjusz "Don Kasjo" Życiński, Robert Karaś, Akop Szostak, Alan Kwieciński czy Paweł "Scarface" Bomba.

Na karcie głównej znalazły się również dodatkowe pojedynki spoza turnieju. W formule K-1 w małych rękawicach zmierzą się Dawid "Crazy" Załęcki oraz Michał "Matrix" Królik, natomiast rolę walki rezerwowej turnieju pełnić będzie starcie Jacka Murańskiego z Jarosławem "Koziołkiem" Koziełem. Organizacja tradycyjnie postawiła także na kartę wstępną z udziałem internetowych twórców i zawodników dobrze znanych fanom freak fightów.

FAME MMA 31 zapowiada się jako gala pełna chaosu, mocnych wymian i nieprzewidywalnych zwrotów akcji. Turniejowa formuła sprawia, że zawodnicy będą musieli stoczyć kilka pojedynków jednego wieczoru, co może mieć ogromny wpływ na przebieg całego wydarzenia i końcowe rozstrzygnięcia.

FAME MMA 31: Wyniki NA ŻYWO. Sprawdź, kto wygrał te walki

Walka wieczoru

Finał turnieju

Karta główna

Denis Załęcki vs Mateusz "Don Diego" Kubiszyn - boks w małych rękawicach

Dawid "Crazy" Załęcki vs Michał "Matrix" Królik - K-1 w małych rękawicach

Półfinał turnieju

Niezniszczalny & Karabin vs Sportowy Brat & Wieszjo - K-1 w małych rękawicach

Alan Kwieciński vs Paweł "Scarface" Bomba - ćwierćfinał, boks w małych rękawicach

Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka vs Akop Szostak - ćwierćfinał, boks w małych rękawicach

Jacek Murański vs Jarosław "Koziołek" Kozieł - walka rezerwowa, boks w małych rękawicach

Kasjusz "Don Kasjo" Życiński vs Robert Karaś - ćwierćfinał, boks w małych rękawicach

Karta wstępna (za darmo - YouTube):

Brajan "Bojan" Bojanko vs Jose "Josef Bratan" Simao - ćwierćfinał, boks w małych rękawicach

Remi "Polaczek" Neugebauer pokonał Denisa "Deddy'ego" Laskowskiego przez jednogłośną decyzję sędziów - boks w małych rękawicach

