FAME MMA 30: Wyniki walk. Zobacz, kto wygrał te pojedynki

To już dziś. Długo wyczekiwana, jubileuszowa edycja FAME MMA 30: Icons staje się faktem. W sobotni wieczór, 21 marca 2026 roku, trybuny gliwickiej areny zapełnią się do ostatniego miejsca. Organizatorzy przygotowali dla kibiców freak fightów potężną dawkę emocji, w karcie znalazło się aż 13 starć. Postawiono na istną mieszankę wybuchową: legendarne postaci internetu, realne spory do wyjaśnienia i pojedynki, których stawką są prestiżowe tytuły.

Daniem głównym gliwickiego wydarzenia będzie absolutny hit. W klatce spotkają się Makhmud Muradov oraz Denis Labryga, dwaj potężni wojownicy z ogromnymi sukcesami na koncie. Zwycięzca tego starcia zabierze do domu pas mistrzowski dywizji ciężkiej. Batalia zaplanowana jest w brutalnej formule K-1 w małych rękawicach. Z jednej strony mamy fenomenalną technikę stójkową i ringowe cwaniactwo Muradova, a z drugiej, piekielną moc uderzenia Labrygi, która potrafi posłać na deski każdego rywala w ułamku sekundy.

Karta główna pęka w szwach od elektryzujących zestawień. Przed publicznością zaprezentuje się ponownie Jakub "Kubańczyk" Flas, który w bokserskim starciu zamierza raz na zawsze zamknąć usta Akopowi Szostakowi. Z kolei miłośnicy przekrojowej walki w parterze i stójce ostrzą sobie zęby na konfrontację Maksymiliana "Wiewióra" Wiewiórki z Alberto Simao. Tutaj na szali również znajdzie się kolejne mistrzowskie trofeum.

Ogromne zainteresowanie budzi powrót do klatki Marty "Linkimaster" Linkiewicz. Jedna z ikon organizacji staje przed prawdopodobnie najtrudniejszym wyzwaniem w sportowej karierze. Jej oponentką będzie Izabela Badurek, zawodniczka z przeszłością w tak potężnych federacjach jak KSW czy amerykańskie UFC. Panie zmierzą się w K-1 na małe rękawice, więc fani mogą spodziewać się bezpardonowej stójkowej wojny i gradu potężnych ciosów.

FAME MMA wciąż pamięta o swoich korzeniach, dlatego w harmonogramie znalazło się miejsce na klasyczne, freakowe show. W oktagonie zobaczymy widowiskowe starcie tag-teamów (2 na 2), w którym siły połączą "Mini Majk" i "Rado", rzucając wyzwanie ekipie "Niezniszczalnego" i "Wieszja". Zupełnie inny, stricte sportowy ciężar gatunkowy będzie miała potyczka Roberta Karasia z Kasprem "Klepsydrą" Gutkowskim. Słynny ultratriathlonista i jego rywal sprawdzą się w formule "mix", czyli zmieniające się co rundę zasady (boks przeplatany z K-1) będą wymagały od obu błyskawicznego dostosowania taktyki.

FAME MMA 30: Wyniki NA ŻYWO. Zobacz, kto wygrał te walki

Walka wieczoru:

Makhmud Muradov pokonał Denisa Labrygę przez jednogłośną decyzję sędziów - K-1 w małych rękawicach - walka o pas

Underground fight:

Denis Załęcki pokonał Bartosza Szachtę przez TKO w 1. rundzie - K-1 w małych rękawicach

Karta główna:

Jakub "Kubańczyk" Flas pokonał Akopa Szostaka przez jednogłośną decyzję sędziów - boks w małych rękawicach

Alberto Simao pokonał Maksymiliana "Wiewióra" Wiewiórkę przez jednogłośną decyzję sędziów - MMA - walka o pas

Marta "Linkimaster" Linkiewicz pokonała Izabelę Badurek przez TKO w 3. rundzie - K-1 w małych rękawicach

"Niezniszczalny" & "Wieszjo" pokonali "Mini Majka" & "Rado z Londynu" przez nokauty - MMA

Robert Karaś pokonał Kaspra "Klepsydrę" Gutkowskiego przez TKO w 1. rundzie - 1 r. boks, 2 r. K-1, 3 r. K-1 lub boks

Alan Kwieciński pokonał Michała "Siwego" Skowronka przez TKO w 2. rundzie - K-1 w małych rękawicach

"Cameraboy" pokonał "Nikosia" przez decyzję sędziów - 1 r. K-1, 2 i 3 r. MMA

"Nikita" pokonała "Żanetkę" przez decyzję sędziów - K-1 w małych rękawicach

Karta wstępna (za darmo - YouTube):

Michał "Matrix" Królik pokonał Michała "Wampira" Pasternaka przez jednogłośną decyzję sędziów - boks w małych rękawicach

Oskar Wierzejski pokonał Klaudiusza "Mazana" Mazanowskiego przez TKO w 2. rundzie - MMA

Piotr "Duch Wrocławia" Szewc pokonał Krystiana "Klakiera" Jakiela przez niejednogłośną decyzję sędziów - boks

