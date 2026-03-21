FAME MMA 30: Wyniki NA ŻYWO. Zobacz, kto wygrał te walki
FAME MMA 30: Wyniki na żywo. Zobacz, kto wygrał swoje walki. W starciu wieczoru jubileuszowej gali zmierzą się dominatorzy dwóch poprzednich turniejów - Makhmud Muradov oraz Denis Labryga. Oprócz nich w klatce zamelduje się wielu innych freak fighterów, jak m.in. Robert Karaś, Marta Linkiewicz, Alan Kwieciński, "Mini Majk" czy Akop Szostak. W tym artykule można śledzić live wyniki gali FAME MMA 30: Icons. Początek pierwszej walki około godziny 20:00.
To już dziś. Długo wyczekiwana, jubileuszowa edycja FAME MMA 30: Icons staje się faktem. W sobotni wieczór, 21 marca 2026 roku, trybuny gliwickiej areny zapełnią się do ostatniego miejsca. Organizatorzy przygotowali dla kibiców freak fightów potężną dawkę emocji, w karcie znalazło się aż 13 starć. Postawiono na istną mieszankę wybuchową: legendarne postaci internetu, realne spory do wyjaśnienia i pojedynki, których stawką są prestiżowe tytuły.
Daniem głównym gliwickiego wydarzenia będzie absolutny hit. W klatce spotkają się Makhmud Muradov oraz Denis Labryga, dwaj potężni wojownicy z ogromnymi sukcesami na koncie. Zwycięzca tego starcia zabierze do domu pas mistrzowski dywizji ciężkiej. Batalia zaplanowana jest w brutalnej formule K-1 w małych rękawicach. Z jednej strony mamy fenomenalną technikę stójkową i ringowe cwaniactwo Muradova, a z drugiej, piekielną moc uderzenia Labrygi, która potrafi posłać na deski każdego rywala w ułamku sekundy.
Karta główna pęka w szwach od elektryzujących zestawień. Przed publicznością zaprezentuje się ponownie Jakub "Kubańczyk" Flas, który w bokserskim starciu zamierza raz na zawsze zamknąć usta Akopowi Szostakowi. Z kolei miłośnicy przekrojowej walki w parterze i stójce ostrzą sobie zęby na konfrontację Maksymiliana "Wiewióra" Wiewiórki z Alberto Simao. Tutaj na szali również znajdzie się kolejne mistrzowskie trofeum.
Ogromne zainteresowanie budzi powrót do klatki Marty "Linkimaster" Linkiewicz. Jedna z ikon organizacji staje przed prawdopodobnie najtrudniejszym wyzwaniem w sportowej karierze. Jej oponentką będzie Izabela Badurek, zawodniczka z przeszłością w tak potężnych federacjach jak KSW czy amerykańskie UFC. Panie zmierzą się w K-1 na małe rękawice, więc fani mogą spodziewać się bezpardonowej stójkowej wojny i gradu potężnych ciosów.
FAME MMA wciąż pamięta o swoich korzeniach, dlatego w harmonogramie znalazło się miejsce na klasyczne, freakowe show. W oktagonie zobaczymy widowiskowe starcie tag-teamów (2 na 2), w którym siły połączą "Mini Majk" i "Rado", rzucając wyzwanie ekipie "Niezniszczalnego" i "Wieszja". Zupełnie inny, stricte sportowy ciężar gatunkowy będzie miała potyczka Roberta Karasia z Kasprem "Klepsydrą" Gutkowskim. Słynny ultratriathlonista i jego rywal sprawdzą się w formule "mix", czyli zmieniające się co rundę zasady (boks przeplatany z K-1) będą wymagały od obu błyskawicznego dostosowania taktyki.
Walka wieczoru:
- Denis Labryga vs Makhmud Muradov - K-1 w małych rękawicach - walka o pas
Karta główna:
- Jakub "Kubańczyk" Flas vs Akop Szostak - boks w małych rękawicach
- Denis Załęcki vs Bartosz Szachta - K-1 w małych rękawicach
- Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka vs Alberto Simao - MMA - walka o pas
- Marta "Linkimaster" Linkiewicz vs Izabela Badurek - K-1 w małych rękawicach
- Mini Majk & Rado z Londynu vs Niezniszczalny & Wieszjo - MMA
- Kasper "Klepsydra" Gutkowski vs Robert Karaś - 1 r. boks, 2 r. K-1, 3 r. K-1 lub boks
- Alan Kwieciński vs Michał "Siwy" Skowronek - K-1 w małych rękawicach
- Cameraboy vs Nikoś - 1 r. K-1, 2 i 3 r. MMA
- Żanetka vs Nikita - K-1 w małych rękawicach
Karta wstępna (za darmo - YouTube):
- Michał "Wampir" Pasternak vs Michał "Matrix" Królik - boks w małych rękawicach
- Oskar Wierzejski vs Klaudiusz "Mazan" Mazanowski - MMA
- Krystian "Klakier" Jakiel vs Piotr "Duch Wrocławia" Szewc - boks