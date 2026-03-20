FAME MMA 30: Karta walk już pełna. Zobacz, kto walczy na gali [LISTA]
Karta walk gali FAME MMA 30 jest już wypełniona. Organizacja odsłoniła wszystkie karty. W walce wieczoru zmierzy się zwycięzca ostatniego turnieju Machmud Muradov kontra zwycięzca jednej z poprzednich kampanii Denis Labryga. Oprócz tego do klatki wejdą takie osobistości jak: Akop Szostak, Robert Karaś czy Marta Linkiewicz. Kto walczy na gali FAME MMA 30: Icons w Gliwicach? Pełną listę nazwisk prezentujemy w poniższym artykule.
Jubileuszowa gala FAME MMA 30: Icons zbliża się wielkimi krokami. Już w najbliższą sobotę, 21 marca 2026 roku, Arena Gliwice wypełni się fanami freak fightów, którzy zobaczą aż 12 emocjonujących pojedynków. Federacja postawiła na sprawdzone nazwiska, głośne konflikty i walki o prestiżowe pasy mistrzowskie.
W najważniejszym pojedynku wieczoru zmierzą się dwaj zawodnicy, którzy zdominowali ostatnie turnieje. Makhmud Muradov skrzyżuje rękawice z Denisem Labrygą. Stawką tego starcia jest pas wagi ciężkiej, a walka odbędzie się w formule K-1 w małych rękawicach. Eksperci wskazują na ogromne doświadczenie w sportach uderzanych po stronie Muradova, ale potężna siła ciosu Labrygi może rozstrzygnąć losy walki w każdej sekundzie.
Emocji nie zabraknie również w innych zestawieniach. Jakub "Kubańczyk" Flas powraca do klatki, by w formule bokserskiej ostatecznie wyjaśnić swój konflikt z Akopem Szostakiem. Z kolei fani bardziej technicznego MMA z niecierpliwością czekają na walkę Maksymiliana "Wiewióra" Wiewiórki z Alberto Simao - tutaj również stawką będzie mistrzowski pas.
Kibice zacierają ręce również na powrót do oktagonu Marty "Linkimaster" Linkiewicz. Jedna z największych weteranek federacji zmierzy się z niezwykle groźną Izabelą Badurek, która ma za sobą bogate doświadczenie ze startów w profesjonalnych federacjach MMA, w tym KSW i UFC. Pojedynek odbędzie się w formule K-1 w małych rękawicach, co zwiastuje krwawe wymiany w stójce.
Organizacja nie zapomniała jednak o swoich stricte rozrywkowych korzeniach. Dla fanów najbardziej nietypowych formatów przygotowano walkę 2 na 2, w której "Mini Majk" i "Rado" spróbują pokonać duet "Niezniszczalny" & "Wieszjo". Z kolei wielkich emocji czysto sportowych dostarczy starcie utytułowanego triathlonisty Roberta Karasia z nieobliczalnym Kasprem "Klepsydrą" Gutkowskim. Ich walka w innowacyjnej formule Mix (naprzemienne rundy boksu i K-1) wymusi na obu zawodnikach błyskawiczne dostosowywanie taktyki.
FAME MMA 30: Karta walk. Kto walczy na gali? [LISTA]
Walka wieczoru:
- Denis Labryga vs Makhmud Muradov - K-1 w małych rękawicach - walka o pas
Karta główna:
- Jakub "Kubańczyk" Flas vs Akop Szostak - boks w małych rękawicach
- Denis Załęcki vs Bartosz Szachta - K-1 w małych rękawicach
- Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka vs Alberto Simao - MMA - walka o pas
- Marta "Linkimaster" Linkiewicz vs Izabela Badurek - K-1 w małych rękawicach
- Mini Majk & Rado z Londynu vs Niezniszczalny & Wieszjo - MMA
- Kasper "Klepsydra" Gutkowski vs Robert Karaś - 1 r. boks, 2 r. K-1, 3 r. K-1 lub boks
- Alan Kwieciński vs Michał "Siwy" Skowronek - K-1 w małych rękawicach
- Cameraboy vs Nikoś - 1 r. K-1, 2 i 3 r. MMA
- Żanetka vs Nikita - K-1 w małych rękawicach
Karta wstępna (za darmo - YouTube):
- Michał "Wampir" Pasternak vs Michał "Matrix" Królik - boks w małych rękawicach
- Oskar Wierzejski vs Klaudiusz "Mazan" Mazanowski - MMA
- Krystian "Klakier" Jakiel vs Piotr "Duch Wrocławia" Szewc - boks