FAME MMA 30: Karta walk już pełna. Zobacz, kto walczy na gali [LISTA]

Jubileuszowa gala FAME MMA 30: Icons zbliża się wielkimi krokami. Już w najbliższą sobotę, 21 marca 2026 roku, Arena Gliwice wypełni się fanami freak fightów, którzy zobaczą aż 12 emocjonujących pojedynków. Federacja postawiła na sprawdzone nazwiska, głośne konflikty i walki o prestiżowe pasy mistrzowskie.

W najważniejszym pojedynku wieczoru zmierzą się dwaj zawodnicy, którzy zdominowali ostatnie turnieje. Makhmud Muradov skrzyżuje rękawice z Denisem Labrygą. Stawką tego starcia jest pas wagi ciężkiej, a walka odbędzie się w formule K-1 w małych rękawicach. Eksperci wskazują na ogromne doświadczenie w sportach uderzanych po stronie Muradova, ale potężna siła ciosu Labrygi może rozstrzygnąć losy walki w każdej sekundzie.

Emocji nie zabraknie również w innych zestawieniach. Jakub "Kubańczyk" Flas powraca do klatki, by w formule bokserskiej ostatecznie wyjaśnić swój konflikt z Akopem Szostakiem. Z kolei fani bardziej technicznego MMA z niecierpliwością czekają na walkę Maksymiliana "Wiewióra" Wiewiórki z Alberto Simao - tutaj również stawką będzie mistrzowski pas.

Kibice zacierają ręce również na powrót do oktagonu Marty "Linkimaster" Linkiewicz. Jedna z największych weteranek federacji zmierzy się z niezwykle groźną Izabelą Badurek, która ma za sobą bogate doświadczenie ze startów w profesjonalnych federacjach MMA, w tym KSW i UFC. Pojedynek odbędzie się w formule K-1 w małych rękawicach, co zwiastuje krwawe wymiany w stójce.

Organizacja nie zapomniała jednak o swoich stricte rozrywkowych korzeniach. Dla fanów najbardziej nietypowych formatów przygotowano walkę 2 na 2, w której "Mini Majk" i "Rado" spróbują pokonać duet "Niezniszczalny" & "Wieszjo". Z kolei wielkich emocji czysto sportowych dostarczy starcie utytułowanego triathlonisty Roberta Karasia z nieobliczalnym Kasprem "Klepsydrą" Gutkowskim. Ich walka w innowacyjnej formule Mix (naprzemienne rundy boksu i K-1) wymusi na obu zawodnikach błyskawiczne dostosowywanie taktyki.

FAME MMA 30: Karta walk. Kto walczy na gali? [LISTA]

Walka wieczoru:

Denis Labryga vs Makhmud Muradov - K-1 w małych rękawicach - walka o pas

Karta główna:

Jakub "Kubańczyk" Flas vs Akop Szostak - boks w małych rękawicach

Denis Załęcki vs Bartosz Szachta - K-1 w małych rękawicach

Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka vs Alberto Simao - MMA - walka o pas

Marta "Linkimaster" Linkiewicz vs Izabela Badurek - K-1 w małych rękawicach

Mini Majk & Rado z Londynu vs Niezniszczalny & Wieszjo - MMA

Kasper "Klepsydra" Gutkowski vs Robert Karaś - 1 r. boks, 2 r. K-1, 3 r. K-1 lub boks

Alan Kwieciński vs Michał "Siwy" Skowronek - K-1 w małych rękawicach

Cameraboy vs Nikoś - 1 r. K-1, 2 i 3 r. MMA

Żanetka vs Nikita - K-1 w małych rękawicach

Karta wstępna (za darmo - YouTube):

Michał "Wampir" Pasternak vs Michał "Matrix" Królik - boks w małych rękawicach

Oskar Wierzejski vs Klaudiusz "Mazan" Mazanowski - MMA

Krystian "Klakier" Jakiel vs Piotr "Duch Wrocławia" Szewc - boks

Akop Szostak

Robert Karaś

